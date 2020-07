Sofia da 'Casa dos Segredos' provoca Pipoca mais doce após confronto com a ex-sogra

24 jul 2020 • 17:02

Ana Garcia Martins, mais conhecida por Pipoca Mais Doce, e Teresa, que foi expulsa do 'Big Brother' no passado domingo, protagonizaram um 'frente-a-frente' durante a emissão do 'Você na TV'.A certa altura, Teresa não hesitou e chamou mesmo "rato do esgoto" ao rosto do canal. A polémica ficou instalada e nem Sofia Sousa resistiu a comentar. A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' é ex-nora de Teresa, que é mãe de Tierry Vilson, também ex-concorrente do mesmo programa, e tem mostrado todo o apoio nesta fase.Sofia partilhou uma imagem de um acessório de bijuteria com um rato e escreveu na descrição:Teresa e a comentadora do programa da TVI mostraram-se sem papas na língua e a discussão foi acesa após trocas de comentários e opiniões sobre a prestação da ex-concorrente no reality show.