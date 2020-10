Sofia Fernandes perdeu 19 quilos em quatro meses

18:04

Sofia Fernandes foi mãe de Esperança há seis meses e, nos últimos tempos, tem estado dedicada a cuidar de si e da sua imagem, depois de ter aumentado 30 quilos durante a gravidez.", disse, esta quinta-feira, no programa 'Casa Feliz', da SIC, admitindo que durante a gestação acabou por cometer alguns pecados com a alimentação.A repórter da SIC contou que depois do primeiro filho, Sebastião, nascer, há cinco anos, demorou até melhorar a alimentação. "". E os resultados estão à vista. Sofia Fernandes diz que já perdeu 19 quilos em quatro meses, com exercício físico regular e uma dieta equilibrada, mas não demasiado rigorosa.".