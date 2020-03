Sofia Jardim infetada com Covid-19 após férias nos Alpes

Sofia Jardim está infetada com Covid-19. A relações-públicas contraiu o vírus depois de umas férias com amigos, aos Alpes Franceses.Quando chegou a Portugal, a relações públicas percebeu que um dos elementos do grupo estava com coronavírus e fez também o teste.", revelou Sofia Jardim à revista 'Lux'.A relações públicas está de quarentena com as duas filhas, Luz, de oito anos, e Leonor, de 10, fruto do casamento c-m Domingos Amaral. Apenas a filha mais nova esteve com Sofia na viagem, mas Leonor acabou por estar também em contacto com a mãe antes de fazer o teste.", contou ainda, garantindo que se tem sentido bem, "".