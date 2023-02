Sofia Ribeiro admite depor em tribunal contra Rúben da Cruz

Atriz mostra-se solidária com Filipa Falcão, traída pelo DJ, e diz estar disposta a fazer justiça.

01:30

Duarte Faria





O caso das traições de Rúben da Cruz ganhou novos contornos. Depois de ter sido exposto pela atual namorada, Filipa Falcão, e de ter sido denunciado por uma jovem influenciadora que diz ter sido abordada e convidada para ir a um hotel, Sofia Ribeiro, antiga namorada do DJ, disse estar disposta a depor em tribunal contra ele, caso seja preciso.“E por aqui fico, não me vou pronunciar mais sobre este lixo todo, mas voltarei a fazê-lo num tribunal se a Filipa Falcão assim precisar”, afirmou num vídeo publicado nas redes sociais.

Recorde-se que a atriz já tinha assumido na sexta-feira que ficou psicologicamente afetada devido à “toxicidade” da sua relação com o DJ, na qual terá sido também traída, e confessou que tinha esperança que o ‘ex’ assumisse que precisava de ajuda psicológica. Entretanto, Rúben mostrou-se indiferente a toda a polémica e assinalou este domingo o primeiro aniversário do filho Salvador, fruto da relação com Filipa.