Sofia Ribeiro ‘adota’ as sobrinhas e proíbe publicação de fotos

Atriz, de 38 anos, está a passar férias com as duas meninas, de nove e 12 anos, no Algarve e tem partilhado esses momentos.

Sofia Ribeiro, de 38 anos, ‘adotou’, no início de agosto, as sobrinhas de nove e 12 anos, filhas da irmã mais nova. Foi mesmo a atriz a confirmar que as meninas estavam agora a viver com ela, “depois de dois anos de corações apertados e de ginástica mental para chegar a este desfecho.”









A relação das meninas com a tia não é uma surpresa para ninguém, pois Sofia Ribeiro sempre mostrou vários momentos ao lado das meninas, seja em casa, de viagem, no Natal ou nas férias. Foi precisamente o que aconteceu este ano, mas já num regime diferente, pois a atriz passou a ser a responsável pelas sobrinhas.

A atriz está há mais de uma semana no Algarve, na zona dos Salgados, e tem passado muito tempo entre o empreendimento onde estão hospedadas e a praia. E muitas das horas têm sido filmadas e mostradas aos seus seguidores.





No entanto, agora Sofia Ribeiro proibiu os media de publicarem imagens das sobrinhas sem autorização prévia e por escrito.