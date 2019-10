Sofia Ribeiro angustiada com exames de rotina

Sofia Ribeiro, de 35 anos, travou a mais dolorosa batalha da sua vida quando lhe foi diagnosticado um cancro na mama, em 2015.Apesar ter vencido a doença, a verdade é que a atriz da TVI tem de se submeter a uma série de exames de rotina, que a têm deixado particularmente nervosa. O medo e a angústia de voltar a viver o tormento do cancro são uma realidade para a artista, que assumiu agora sentir um grande nervosismo antes de receber os resultados: "Foi bastante pesado e naturalmente tenho medo".Nas redes sociais, Sofia deixou um testemunho sobre o seu diagnóstico e a forma como lida com as inseguranças do futuro, bem como a preocupação que sente com um possível retorno do cancro. "Acho que não há como não ficar [ansiosa], quem já passou por isso sabe. Por variadíssimas razões, porque por mais positivos que sejamos há sempre algum receio de as coisas não estarem bem", revelou.Apesar dos medos do passado, Sofia Ribeiro mostrou-se confiante com o futuro e contou que as análises clínicas deram bons resultados."Está tudo bem, felizmente. Eu sinto-me bem. As minhas análises estão todas bem, falta fazer uns exames, mas tudo indica que esteja bem." Recorde-se que, devido à doença, Sofia sofreu grandes alterações de fisionomia que tenta combater diariamente com medicação rigorosa (que irá tomar toda a vida), além de manter um estilo de vida saudável.