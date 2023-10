Sofia Ribeiro apoia iniciativa contra o cancro da mama Estrela da SIC foi diagnosticada com cancro da mama em novembro de 2015.

Sofia Ribeiro

Sofia Ribeiro, de 39 anos, esteve presente ontem na Câmara Municipal de Lisboa, na assinatura do protocolo entre a autarquia lisboeta e a Fundação Champalimaud para a realização de um programa de rastreio do cancro da mama gratuito para as mulheres. “Esta iniciativa tem uma grande importância para mim, por tudo o que me diz, porque me toca diretamente na pele, mas acima de tudo pelo que pode fazer por este país. Para mim é uma honra estar aqui ao lado destas duas pessoas que tomaram esta iniciativa e espero que acima de tudo as mulheres não tenham medo de recorrer ao serviço”, disse a atriz, ao lado do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e de Leonor Beleza, presidente da Fundação Champalimaud.



A estrela da SIC deixou ainda alguns conselhos. “Informem-se e vão cuidar de vocês”, rematou a atriz.

