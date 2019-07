Sofia Ribeiro aproveita dias de descanso para viagem a dois ao Algarve

Prestes a completar um ano de namoro, Sofia Ribeiro decidiu rumar com o namorado João Almeida Henriques até ao Algarve. O casal está instalado num resort de luxo daquela região, onde a pernoita supera os 200 euros.Ainda assim, a atriz parece não olhar a gastos, uma vez que está focada em "recuperar energias", como já fez saber. "Dizem que as cores que vestimos refletem o nosso estado de espírito. Acho que dá para perceber o quanto estou a gostar de estar por aqui [referindo-se ao hotel]. Encantada com tudo", descreveu.A par do descanso, a estrela da ficção nacional tem deixado os milhares de seguidores boquiabertos ao partilhar as suas curvas, através de fotografias mais reveladoras. Tudo para felicidade do namorado, garante Sofia: "O Joãozinho está feliz".O casal assumiu o namoro durante umas férias românticas a São Tomé e Príncipe, em setembro passado. A relação, no entanto, já estaria de pé há alguns meses.Apesar de viver uma fase muito feliz, Sofia Ribeiro optou por não aparecer publicamente com o mais que tudo, para que este não veja exposta a sua intimidade.Ainda assim, nas redes sociais, o rosto exclusivo da TVI vai partilhando alguns registos fotográficos com o namorado, onde se mostra completamente apaixonada.