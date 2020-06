Sofia Ribeiro assusta a mãe ao fingir torcicolo

A carregar o vídeo ...

Salomé foi alvo de uma partida da filha.

"Dá-me aqui um jeito no pescoço", atirou Sofia, enquanto colocava secretamente duas massas cruas na boca. Ao tentar ajudar, Salomé rodou o pescoço da filha e esta trincou as massas, simulando a entorse."És tu... sua malandra", exclamou a progenitora da estrela da TVI enquanto sorria.Recorde-se, Sofia Ribeiro e a mãe Salomé tinham até há poucos anos pouco contacto. Falou-se inclusivamente que as duas tinham uma relação muito conturbada, resultado dos episódios dramáticos vividos durante a sua infância, marcada por várias dificuldades.