Sofia Ribeiro celebra vitória nas Maldivas

Sofia Ribeiro escolheu o destino dos seus sonhos, as Maldivas, para comemorar o 35º aniversário, na companhia do namorado, João Almeida Henriques.Numa excelente fase da vida, a atriz escreveu um texto emotivo, nas redes sociais, em que recordou a batalha contra o cancro e celebrou a vitória."Há quatro anos não tarda, um mês depois do meu aniversário, recebi a notícia que veio mudar a minha vida. Olho para estes últimos anos e não há como não me emocionar! Fico arrepiada só de falar, dá-me vontade de chorar mas de alegria. Porque isto já ninguém me tira", escreveu a atriz, mostrando-se grata à vida.