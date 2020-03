Sofia Ribeiro confiante com as mudanças do corpo

Aproveitando uma pausa nas gravações da novela ‘Amar Demais’, que está prestes a estrear na TVI, Sofia Ribeiro fez uma escapadinha para um dos seus destinos de eleição: o Rio de Janeiro.Numa mensagem de incentivo e de aceitação, Sofia Ribeiro mostrou-se confiante da sua silhueta, ao natural e "com imperfeições". Uma atitude que lhe valeu inúmeros aplausos e comentários com elogios.A verdade é que nos últimos tempos a atriz tem mostrado uma postura totalmente confiante na sua imagem. Para isso, muito tem contribuído as alterações que tem feito nos seus hábitos."Como quando me apetece, mas a verdade é que cada vez me apetece menos! Por todas as razões e mais algumas. A maior delas é que me sinto efetivamente melhor quando não como proteína animal". Recentemente, Sofia Ribeiro disse estar "orgulhosa" de ver os resultados do seu "esforço" ao espelho.