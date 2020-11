Sofia Ribeiro confiante e sedutora aos 36 anos

Atriz da TVI aprendeu a lidar com as mudanças no seu corpo.

01:30

Carolina Cunha

Ao longo dos últimos anos, Sofia Ribeiro aprendeu a encarar e aceitar as mudanças no seu corpo. Confiante com a imagem, a atriz da TVI é considerada um exemplo entre o universo feminino, principalmente após ter superado um cancro da mama em 2016, que motivou várias oscilações de peso, que foi obrigada a aceitar.Numa nova produção em lingerie, em que é o rosto de uma campanha de apoio à luta contra o cancro, Sofia mostra-se sem preconceitos e deixa uma mensagem de esperança a todas as mulheres.Após ter terminado o namoro com João Almeida Henriques no início deste ano, a atriz continua solteira e focada no trabalho, uma vez que é uma das protagonistas da telenovela da TVI, ‘Amar Demais’.