Sofia Ribeiro confronta Cristina Ferreira sobre relação com Ruben Rua: “Não tens nada para me contar?”

Atriz esteve à conversa com a apresentadora no ‘Dia de Cristina’.

18:02

Sofia Ribeiro foi uma das convidadas de Cristina Ferreira no seu programa, esta terça-feira. A atriz falou sobre a sua personagem na novela ‘Amar Demais’ da TVI, bem como do desejo em ser mãe.

Mais tarde, foi questionada pela Diretora de Entretenimento e Ficção do canal se estaria novamente apaixonada. Sofia respondeu que não e aproveitou para questionar Cristina sobre a relação próxima que mantém com Ruben Rua, com quem esteve casada durante dois anos, deixando a apresentadora surpreendida.

"Estou bem, estou ótima. E tu como é que estás? Fala-me disso, eu vi, esta semana uma foto… já vi outras, mas esta em especial eu gostei. Não tens nada para me contar? Olha que eu fazia gosto. Juro!", disse Sofia Ribeiro, referindo-se a uma imagem partilhada por Cristina e Ruben, onde ambos trocam olhares cúmplices.

Confrontada com a situação, a apresentadora garantiu que apenas existe "amizade" entre ambos: "É uma amizade profundíssima, para uma vida inteira, mesmo. Aquelas pessoas que tu dizes que tens a noção que vão ficar contigo para sempre. É a noção que eu tenho. E há períodos da nossa vida em que nós estamos mais próximos de determinadas pessoas, que nos ajudam a ultrapassar… porque nós temos mesmo tempos difíceis, embora este sorriso esteja aqui todos os dias".