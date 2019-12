18:50

Apesar de ter declarado estar limpa do cancro, Sofia Ribeiro continua a fazer com regularidade mamografias para vigiar o peito. A atriz não só fez uma mamografia mas também uma ecografia, alertando as fãs para estarem atentas à saúde e para se autovigiarem com frequência. Sofia tem feito vários alertas e até palestras para que desde muito novas as mulheres estejam atentas aos sinais.