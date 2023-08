Sofia Ribeiro decidiu ‘adotar’ as duas sobrinhas Artista acolheu as duas menores em sua casa devido a problemas disfuncionais no seio familiar e meninas estão agora à sua responsabilidade.

“Têm sido dias de muitas mudança. A partir de agora somos três.” Foi desta forma que Sofia Ribeiro revelou que decidiu acolher de forma permanente as sobrinhas menores, Beatriz e Bianca, em sua casa.



A decisão surge devido a problemas no seio familiar das sobrinhas. “A vida não é um conto de fadas e há famílias com sérios problemas, com problemas disfuncionais, que, apesar do amor que têm aos filhos, não têm capacidades, nem estrutura, a nível nenhum, para cuidar dos seus filhos”, explica a atriz, afirmando que “sentiu que era preciso agir” depois de uma fase de indecisão. As meninas já têm um quarto em casa de Sofia, que assumiu a responsabilidade da educação das meninas.

