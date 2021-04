Sofia Ribeiro desfruta de dias de descanso na ilha da Madeira Atriz, de 36 anos, tem desfrutado do bom tempo que se faz sentir e partilhado fotografias em fato de banho.

Sofia Ribeiro desfruta de dias de descanso na ilha da Madeira

Sofia Ribeiro engrossou a lista de figuras públicas que escolheram a ilha da Madeira para gozar uns dias de descanso. A atriz, de 36 anos, tem desfrutado do bom tempo que se faz sentir e partilhado fotografias em fato de banho, em que a sua boa forma está em evidência. Feliz com a possibilidade de recarregar baterias em tempos de pandemia, Sofia Ribeiro revela que está encantada com as paisagens naturais da terra de Cristiano Ronaldo.



"Será que temos noção do quanto somos abençoados? Terra linda a nossa! E esta Madeira então... É comovente", escreveu a atriz na sua conta de Instagram, acrescentando que se sente a passar férias no paraíso.

