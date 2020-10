Sofia Ribeiro deslumbra em campanha de lingerie

No mês em que se assinalam o Dia Mundial da Saúde da Mama (amanhã, dia 15), e o Dia Nacional da Luta Contra o Cancro da Mama (no dia 30), Sofia Ribeiro aliou-se à Liga Portuguesa Contra o Cancro e a uma conhecida marca de lingerie para uma campanha muito especial exibida em várias plataformas digitais, como o Facebook, o Instagram ou o Spotify.No anúncio publicitário, a atriz surge mais sensual do que nunca, ao mesmo tempo que transmite uma mensagem de esperança a todas as mulheres. "Sou a Sofia, uma mulher confiante e lutadora. Todos os momentos na vida são únicos. Usa o passado para te lembrares de ser feliz. O presente para viver os bons momentos. E o futuro para realizar os teus sonhos. Confia... aconteça o que acontecer", diz Sofia Ribeiro no vídeo."A vida ensina-nos a abraçar o presente e a viver cada momento intensamente", revela a atriz para quem esta causa tem um significado muito especial, uma vez que também ela lutou contra o cancro da mama, diagnosticado em 2015."A doença foi uma experiência traumática, mas tornou-me a mulher destemida, confiante e resiliente que sou hoje", afirma Sofia Ribeiro, que atualmente integra o elenco da novela ‘Amar Demais’, da TVI, onde interpreta a personagem de Célia.A atriz celebrou recentemente o seu 36º aniversário (no dia 2 de outubro) e foi surpreendida pela equipa da novela, que lhe enfeitou o camarim com cartazes e ainda cantou os parabéns. A surpresa deixou-a muito emocionada.