Sofia Ribeiro: Dias felizes com novo amor

Depois de ter colocado um ponto final na relação de um ano e meio com o arquiteto João Almeida Henriques, em 2020, a atriz, de 36 anos, está novamente apaixonada. Já este mês, a estrela da TVINos vídeos partilhados nas suas redes sociais, Sofia Ribeiro mostrou-se de braço dado num passeio com o homem que lhe ‘roubou’ o coração. Já noutro vídeo, uma figura masculina está a conduzir, mas a estrela da ficção nacional faz de tudo para o resguardar dos olhares mais atentos.Radiante com a fase feliz que está a viver, Sofia Ribeiro expressou-se nas redes sociais:. E falou sobre o destino escolhido:, escreveu no seu Instagram.Nos últimos dias, e antes de regressar ao trabalho, Sofia rumou ao Algarve, na companhia da mãe e das sobrinhas, para mais um dias de lazer.