Sofia Ribeiro diverte-se com os amigos no Algarve

Solteira há cerca de seis meses, Sofia Ribeiro, de 35 anos, tem nos amigos o seu principal apoio e companhia.A atriz aproveitou os dias de folga das gravações da novela ‘Amar Demais’, da TVI, e rumou à zona Sul, onde desfrutou ao máximo dos momentos de tranquilidade e diversão.A atriz optou por alugar uma moradia com piscina na zona do Carvoeiro, para usufruir de toda a segurança e discrição, longe dos olhares mais atentos.Nas redes sociais, Sofia partilhou vários detalhes das férias em que se mostrou num ambiente de pura descontração.Entre mergulhos e brincadeiras, a boa forma da atriz não passou despercebida.Em biquíni, Sofia mostra os resultados do intenso trabalho de ginásio e da dieta que faz questão de cumprir para manter um estilo de vida saudável e equilibrado e que levaram a artista a recuperar a sua silhueta de sonho.Mais confiante do que nunca, a atriz da TVI conquistou milhares de elogios dos fãs, que destacam a sua forma de estar na vida.Durante os dias de férias, Sofia não resistiu a um passeio de barco com o grupo de amigos onde mostra viver uma fase feliz, junto das pessoas de que mais gosta e em quem confia.Devido ao seu passado oncológico, Sofia Ribeiro, que lutou contra um cancro da mama, é considerada uma pessoa de risco com o vírus da Covid-19.Desde o início da pandemia, a atriz adotou uma série de cuidados e restrições e já foi submetida a diversos testes de despistagem. Recorde-se que já foi registado um caso de Covid-19 nas gravações da novela que Sofia integra.