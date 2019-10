Sofia Ribeiro e Fernanda Serrano unidas pelo sofrimento

foram as convidadas desta manhã, dia 30, no, para estar à conversa comsobre a luta contra o, que ambas venceram.As duas atrizes começaram por falar sobre a empatia que sempre nutriram uma pela a outra, e a ligação que criaram por terem enfrentado o mesmo drama de saúde. Fernanda passou pela doença há 11 anos atrás, e Sofia há quatro, tendo vencido recentemente., afirmou Fernanda.

"Ela sempre foi uma pessoa super simples, dada e ligada as pessoas", avança Sofia, sobre a colega de profissão e amiga.



Questionadas por Goucha sobre como passaram a ver a vida depois de superarem o cancro, Sofia respondeu prontamente que tudo muda: "Não há como ser de outra forma, só faz sentido que seja assim. Depois de um momento tão complicado, olharmos para a vida de forma grata e com a maior vontade de estarmos mais próximos das pessoas que mais gostamos. Estar de facto nas coisas e não apenas passar por elas. Não há como ser a mesma pessoa. A essência é a mesma, mas fica tudo mais aprimorado", afirmou o rosto da TVI.



Fernanda Serrano admitiu que apesar de ter ultrapassado essa fase, ainda lhe custa dizer a palavra 'cancro' pelo impacto emocional que lhe causa.



O programa da TVI surpreendeu ainda as estrelas nacionais ao falar sobre o momento doloroso em que raparam o cabelo. Fernanda garantiu que, depois de ter interpretado anteriormente uma personagem na ficção que passou pela doença, pela qual rapou o cabelo para uma cena, tudo foi mais fácil: "Se há momentos certos na vida, esse foi um deles. Preparou-me para tudo o que iria passar anos depois, e quando aconteceu já não foi o choque que poderia ter sido. Ficar sem o cabelo não foi esse choque".



Sofia, que partilhou o momento em que rapou o cabelo através das redes sociais, também recordou o momento: "Foi importantíssimo fazer essa troca, essa partilha de histórias, vivências, receios. Ajudou-me imenso. E acho que nada na vida acontece por acaso, a mim aconteceu para de alguma forma tentar ajudar, e é isso que tenho feito. Não tenho como não me emocionar, porque de facto foi um momento muito difícil mas estava rodeado de amor".



As duas estrelas relembraram ainda amigos que as ajudaram muito nessa dolorosa fase. Rúben Correia, produtor da TVI, muito amigo de Sofia, e João Rôlo, que amparou Fernanda Serrano, mas a atriz não deixou de mencionar em direto o apoio que Eduardo Beauté, que morreu em setembro, também lhe deu.





Sofia Ribeiro e Fernanda Serrano no 'Você na TV'