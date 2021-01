Sofia Ribeiro e Isabel Figueira encontram-se no Rio de Janeiro em férias

Sofia Ribeiro e Isabel Figueira

Vânia Nunes

Com o fim das gravações da novela ‘Amar Demais’, da TVI, Sofia Ribeiro rumou para uma das suas cidades de eleição, o Rio de Janeiro, no Brasil. E, dias depois, foi a vez de Isabel Figueira, amiga e colega de elenco, viajar para o mesmo destino. Este fim de semana, as duas atrizes encontraram-se. “Finalmente juntas! Que energia tão boa!! Adoro esta minha irmã que a vida me deu”, começou por escrever na legenda da imagem em que surge abraçada a Sofia Ribeiro, na praia.









“Hoje cá vamos nós de alma limpa para o nosso querido País! Vou de coração cheio e feliz, pronta para os desafios que a vida continuará a ter para mim! Esta é a realidade da Cidade Maravilhosa. Agora percebi o porquê”, concluiu, feliz com estes dias de descanso, depois de meses intensos de trabalho.

Também Sofia Ribeiro está prestes a regressar a Portugal, depois de uma temporada em terras de Vera Cruz. Neste 2021, além dos projetos em televisão, a atriz quer reabrir o seu restaurante. “Dizem que depois da tempestade vem sempre a bonança!... Que 2021 venha por bem para todos nós!”, revelou. No plano pessoal, Sofia deseja “saúde, tolerância, amor no coração, empatia e sabedoria para lidar com as nossas escolhas”.



Irmãs na novela 'Amar Demais'

Isabel Figueira tem investido na sua carreira como atriz e é uma das protagonistas de ‘Amar Demais’, que estreou em setembro na TVI. Foi nesse projeto que estreitou relações com Sofia Ribeiro, com quem contracenou. As duas são irmãs na trama. Com o fim das gravações, fazem questão de se manter próximas.