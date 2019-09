Sofia Ribeiro em férias milionárias na Maldivas

Sem projetos na televisão, Sofia Ribeiro, de 34 anos, tem aproveitado o tempo livre para desfrutar dos prazeres da vida e viajar com o namorado, o arquiteto João Almeida Henriques, ao lado do qual vive uma fase muito feliz.Este fim de semana, a estrela da TVI partiu para as Maldivas numas férias de sonho. Sofia Ribeiro está instalada num resort de luxo, inserido numa região verdadeiramente paradisíaca, marcada pelas águas azuis do Índico.A unidade hoteleira escolhida pelo casal está dividida por vilas e pode custar até 1500 euros por noite para duas pessoas. Sofia tem partilhado com os seus seguidores nas redes sociais vários momentos destes dias de descanso, e tem sido muito elogiada pela sua forma física.Antes das Maldivas, a atriz esteve no Vietname e, mais tarde, passou uns dias de férias no Algarve e no Alentejo, onde contou com a companhia das suas sobrinhas e do namorado.Recorde-se que Sofia Ribeiro namora com João Almeida Henriques desde o ano passado. A novidade foi revelada em outubro do ano passado, durante uma viagem a São Tomé e Príncipe para celebrar o seu 34º aniversário. Para já, a atriz não faz planos para se casar."Não penso nisso. Estou a namorar. Por enquanto, estou feliz. Tudo a seu tempo".Por outro lado, e apesar de já ter revelado o desejo de ser mãe, Sofia Ribeiro confessa que ainda não pode engravidar uma vez que travou uma luta contra o cancro da mama em 2015. "Não vale a pena fazer planos. Quando tiver de ser, será". Além disso, não descarta a hipótese de adotar uma criança.