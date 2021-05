Sofia Ribeiro em viagem às Maldivas com amigo especial

01:30

Carolina Marques Dias

Sofia Ribeiro tem passado os últimos dias no "paraíso". Rumou para as Maldivas na companhia do melhor amigo, Rúben Correia, com quem desfruta de umas férias de sonho. Nas redes sociais, a estrela da TVI exibiu as suas curvas em biquíni e mostrou-se encantada com o destino idílico. "Só gratidão do coração pelo que os olhos podem ver… Não há palavras", confessou.Depois de ter vivido um ano intenso com as gravações da novela ‘Amar Demais’, da TVI, onde interpretou três personagens, e de se ter estreado como apresentadora no programa ‘Cabelo Pantene – O Sonho’, da mesma estação, Sofia Ribeiro refugiou-se na ilha Kunfunadhoo para carregar baterias. No resort Soneva Fushi, onde a atriz e Rúben Correia estão hospedados, uma noite custa cerca de mil euros.Assim que chegou ao destino de sonho no oceano Índico, a atriz contou aos fãs que a viagem já estava há muito tempo planeada, mas tinha sido adiada por causa da pandemia. "Estávamos a ver que não vínhamos. Tínhamos isto marcado desde final de fevereiro, início de março, mas entretanto a pandemia deu-nos a volta", revelou.Esta não é a primeira vez que Sofia viaja até às Maldivas. Em 2019, a atriz fez uma viagem romântica com o então namorado João Almeida Henriques.