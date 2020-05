Sofia Ribeiro está mais próxima da mãe

01:30

Sofia Ribeiro mostra-se decidida a ultrapassar os problemas que, em tempos, levaram ao corte de relações com a mãe, Salomé, e revelou isso mesmo no último domingo ao aproveitar o Dia da Mãe para um almoço na companhia da progenitora. O momento foi partilhado nas redes sociais, em que a atriz se revelou feliz por esta harmonia familiar."Foto tirada pela minha mãe, neste domingo dia das mães. Gratidão", escreveu Sofia na legenda da imagem tirada por Salomé, após o convívio.Recorde-se que há vários anos Sofia Ribeiro cortou relações com a mãe e só voltou ao contacto quando soube, através de uma revista, que Salomé passava por dificuldades e tinha de recorrer à sopa dos pobres para se alimentar. Desde então, aproximou-se e voltou a ajudar a mãe, pagando-lhe uma casa.