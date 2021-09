Em Portugal ficou o seu mais-que-tudo, José Fernando Maia, com quem a atriz começou a namorar há alguns meses.

Sofia Ribeiro faz subir a temperatura em Espanha

Sofia Ribeiro está a queimar os últimos cartuxos do verão em Formentera, Espanha. Embora tenha rumado às ilhas Baleares em trabalho, como fez saber nas suas redes sociais, a atriz tem aproveitado, também, para se divertir por terras espanholas e para desfrutar do destino conhecido pela água tépida e transparente."Ilha bonita", escreveu Sofia Ribeiro na publicação. Embora tenha ido em trabalho até Formentera, a atriz está acompanhada por Rúben Correia, o seu melhor amigo.Em Portugal ficou o seu mais-que-tudo, José Fernando Maia, com quem a atriz começou a namorar há alguns meses. A estrela da TVI manteve segredo sobre o projeto que a levou a viajar, numa altura em que está a fazer uma pausa nos trabalhos em televisão.