Sofia Ribeiro faz teste à Covid-19 e partilha resultado

Sofia Ribeiro faz teste ao coronavírus e partilha resultado

Sofia Ribeiro foi uma das estrelas da TVI a mostrar-se preocupada com a possibilidade de estar infetada pelo novo coronavírus, após dois casos positivos na estação de Queluz de Baixo.A atriz decidiu fazer o teste de forma a ter a certeza que se encontra bem de saúde e partilhou o resultado com os fãs através de um vídeo nas redes sociais., revelou Sofia, mostrando-se a respirar de alívio., brincou a artista., disse, positiva., continuou, confiante de que vai 'escapar' ao novo coronavírus, e confessando que vai continuar atenta a possíveis sinais., desabafou Sofia Ribeiro, brincando com a situação, depois de já ter enfrentado um cancro da mama em 2015.