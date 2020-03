Sofia Ribeiro faz teste ao coronavírus após regresso do Brasil

Sofia Ribeiro é uma das celebridades portuguesas que não esconde a preocupação com o surto de coronavírus.A atriz, que estava no Brasil e já tinha desabafado anteriormente que estava em dúvida se regressava ou não a Portugal, decidiu voltar ao nosso país, mas, assustada, partilhou com os fãs que realizou um teste para saber se está infetada com o vírus.Ao lado de uma profissional de saúde, Sofia divulgou uma fotografia e contou a situação., começou por dizer o rosto da TVI., descreveu Sofia., disse, ainda, alertando os seguidores.Sofia Ribeiro está no grupo de risco, uma vez que já lutou contra um cancro na mama e, nas redes sociais, diz que se tem protegido ao máximo uma vez que tem "a imunidade baixa".