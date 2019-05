Sofia Ribeiro faz tudo para unir a família

Num pequeno pátio, no Montijo, o rebuliço foi grande durante os últimos meses. Os vizinhos queixavam-se constantemente de ouvir Salomé Ribeiro aos gritos durante a noite.A mãe de Sofia Ribeiro ocupava uma casa térrea do pátio, arrendada por 180 euros, e morava sozinha até que a filha mais nova, Tânia, também se mudou para o imóvel.As queixas aumentaram de tom há cerca de um mês quando, alegadamente, Salomé arremessou uma pedra para um pátio vizinho, onde se situam as traseiras do restaurante Montejo.", revelou um dos vizinhos. O dono do estabelecimento preferiu não falar do caso por "medo de represálias".Os relatos foram-se sucedendo até ao domingo, 12 de maio. Nessa tarde, Salomé Ribeiro saiu de casa e, segundo a vizinhança, "". Porém, a mãe da atriz faz saber, através do seu advogado, que se encontra "em casa de amigos".Dias depois, na quarta, 15, os vizinhos relatam que a senhoria se dirigiu ao pátio para verificar o estado da casa. Tânia estaria no imóvel, bastante danificado.", prossegue a vizinhança.Ao mesmo tempo, todos garantem que Salomé saiu de casa por não aguentar mais os alegados "maus- -tratos" de Tânia, o que Salomé nega. No meio de tudo isto, Sofia Ribeiro cuida das duas sobrinhas, filhas de Tânia, a irmã mais nova, como se fosse uma mãe.