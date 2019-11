Sofia Ribeiro feliz com novas curvas

01:30

Vânia Nunes

Empenhada em retomar a forma física que tinha antes de ter iniciado a dura batalha contra o cancro da mama, Sofia Ribeiro tem adotado uma alimentação equilibrada, que combina com exercícios no ginásio. Agora, mostra-se radiante com o resultado do seu esforço e com as curvas que vê ao espelho."Em tempos estas calças estavam apertadas, agora estão a começar a cair. O corpo volta ao seu lugar. Sem pressas, com foco na saúde. Devagar se vai ao longe", escreveu no Instagram, partilhando também um vídeo de uma parte do seu treino, feito "pela fresca", e com a ajuda de uma treinadora pessoal.Sem projetos em televisão, a atriz de 35 anos tem estado dedicada ao café que abriu em Lisboa. No plano pessoal, Sofia Ribeiro vive dias felizes ao lado de João Almeida Henriques, com quem faz constantes trocas de declarações de amor públicas.