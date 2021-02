Sofia Ribeiro filma-se a cortar o cabelo em casa: "Ficou lindo"

Cortado de fresco! Já andava para fazer isto faz tempo. Estava a precisar. Tinha as pontas muito fininhas e eu quero é que ele cresça mais saudável E esta é uma boa altura para lhe darmos descanso", escreveu na legenda do vídeo.



"Estou contente, gosto muito do resultado e vocês? Espero que este vídeo vos motive, se estiverem na dúvida. Bora! O cabelo volta a crescer", acrescentou.



O resultou parece ter agradado os fãs, que não hesitarem em tecer elogios à estrela da estação de Queluz de Baixo: "Adoro o resultado", "Amei", "Ficaste linda! Só tu para fazeres isso" ou "Ficou lindo".



Veja aqui o vídeo:



A carregar o vídeo ...

Atriz da TVI partilhou o resultado com os fãs nas redes sociais.

utilizou as redes sociais, este domingo, dia 30 de janeiro, para mostrar aos seguidores o novo corte de cabelo, feito pela própria.Sem quaisquer receios, a atriz da TVI filmou-se a cortar o cabelo.