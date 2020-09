Sofia Ribeiro luta para salvar o negócio Atriz está a fazer “o máximo possível” para reabrir o seu espaço de restauração.

Sofia Ribeiro luta para salvar o negócio

18:02

Sofia Ribeiro foi obrigada a fechar o seu restaurante, em Lisboa, devido aos efeitos da pandemia. No entanto, o encerramento ainda não é definitivo e a atriz tem esperança de dar a volta por cima. "O que me sossega o coração é que o Filosofia era um projeto vencedor. Este ano seria o ano de começar a recolher lucros e a pensar em novas filosofias, mas infelizmente aconteceu-nos isto. Quero acreditar que é possível acreditar, vamos ver".



Ainda assim, Sofia mostra-se apreensiva quanto ao futuro. "Neste momento, estou a analisar os prós e os contras desta situação inesperada para toda a gente, não só para o setor da restauração. (...) Farei o máximo possível, tal como estou a fazer agora, mas se as perspetivas não melhorarem, dificilmente será possível levar a bom porto", admitiu.

Mais sobre

artigos relacionados