Sofia Ribeiro mostra cicatriz da cirurgia do cancro da mama

16:21

Sofia Ribeiro, de 34 anos, nunca escondeu todo o processo de tratamentos e dor após lhe ter sido diagnosticado o cancro da mama. A atriz revelou os tratamentos de quimioterapia a que foi sujeita e até chegou a partilhar imagens do caroço no peito, como forma de alertar outras mulheres para imprevisibilidade da doença.Três anos após ter sido diagnosticada a doença, Sofia mostrou a cicatriz provacada pela cirurgia de remoção do cancro da mama.Na imagem, a artista surge sorridente, em biquíni, e mostra-se confiante com o seu corpo apesar de todas as alterações que sofreu ao longo do doloroso processo de tratamentos. Além da cicatriz, também é notório o aumento de peso da atriz devido à medicação a que foi sujeita.Uma imagem que comoveu diversas seguidoras que se mostraram solidárias com a coragem da atriz.