Sofia Ribeiro mostra primeira foto com o namorado

A foto na qual Sofia Ribeiro e o novo namorado surgem pela primeira vez

Foto: Direitos Reservados

O amor está no ar e Sofia Ribeiro, de 37 anos, já não esconde a relação com o empresário portuense José Valente Maia.A atriz decidiu desfazer o mistério e, pela primeira vez, partilhou nas redes sociais uma fotografia ao lado do namorado, na qual é visível a cumplicidade dos dois. "E as saudades?", escreveu Sofia Ribeiro na legenda da foto tirada durante as férias nas Seychelles. Os seguidores não resistiram a elogiar a ternura entre os dois.Recorde-se que o casal, que até agora manteve a máxima discrição, vive uma relação há cerca de cinco meses.