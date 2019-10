Sofia Ribeiro mostra-se cada vez mais apaixonada nas Maldivas

04 out 2019 • 11:23

Depois de passar um aniversário de sonho, ao celebrarnas, Sofia Ribeiro partilhou uma fotografia romântica com o namorado,Com paisagens paradisíacas, foi ao lado do companheiro que a atriz comemorou a data especial no passado dia 3 de outubro. Os momentos felizes foram partilhados nas redes sociais.Agora, Sofia fez as delícias dos fãs ao mostrar-se abraçada a João, exibindo um olhar apaixonado., foram algumas das palavras que a artista deixou na legenda da publicação.Recorde-se que Sofia Ribeiro relembrou a fase mais dura da sua vida no dia do seu 35º aniversário:. Hoje em dia, garante que não podia estar mais feliz., escreveu.