Sofia Ribeiro obrigada a fazer dieta rigorosa

Quando penso que estou à dois dias numa dieta rigorosa e que por exemplo desde ontem só posso beber água, caldos, chá, água... Água, chás e caldos.... Por conta de um exame que vou fazer... Já nem vejo bem! Estou capaz de comer uma cadeira!", começa por dizer a artista. "Resta-me respirar, ter paciência e pensar em coisas boas! Aqui ficam duas das coisas que mais gosto na vida e que me provocam as mesmas sensações. Alegria, energia, paz, alívio e regeneração. Praia...qualquer uma em qualquer parte do mundo, faça chuva ou sol!", escreveu também o rosto da TVI, juntando fotografias onde surge radiante durante as suas férias paradisíacas nas Maldivas.



No entanto, Sofia Ribeiro descansou os fãs, que ficaram preocupados, visto que venceu um cancro na mama há pouco tempo e continua a ser acompanhada. "Depois explico qual o exame chato que vou fazer mas não se preocupem não é nada de mais, é só chato pra cacete", afirmou.









Sofia Ribeiro contou com várias mensagens de carinho e força por parte dos fãs. "Aguenta firme", "Espero que essa condição seja breve", "Tudo se ultrapassa", "Isso é canja para ti", são algumas das palavras deixadas a Sofia Ribeiro.

