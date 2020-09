Sofia Ribeiro obrigada a fechar restaurante

Foi com uma tristeza profunda que Sofia Ribeiro admitiu não ter condições para reabrir o seu restaurante Filosofia, em Lisboa, que está encerrado desde o passado mês de abril. A atriz, de 35 anos, revela que a pandemia arruinou o seu negócio e que, como este ainda era recente, não teve um “balão de oxigénio” para fazer face às despesas.“Isto é um tema que já me deixou muito triste, já chorei muito. Este é um projeto que é um sonho de vida, que me saiu do corpo e da alma. Não foi só um investimento financeiro, foi um investimento muito grande pessoal. Infelizmente não estávamos preparados para isto que o País e o Mundo está a viver... Estávamos abertos há apenas um ano”, começou por explicar Sofia, acrescentando que com a limitação do número de clientes imposta é muito difícil tornar o negócio viável.