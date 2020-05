Sofia Ribeiro orgulhosa das novas curvas

01:30

Vânia Nunes

Sofia Ribeiro tem aproveitado a quarentena para treinar e ter uma alimentação mais regrada e os resultado estão à vista. A atriz de 35 anos tem partilhado os treinos que faz com a sua personal trainer online, na varanda de casa, por forma a incentivar quem a segue, e as mudanças no seu corpo não passam despercebidas nas imagens.Este fim de semana, Sofia Ribeiro mostrou-se em biquíni, a fazer alguns exercícios, exibindo umas curvas tonificadas, ao contrário do que acontecia há uns meses.Mesmo quando não estava na sua melhor forma, Sofia Ribeiro sempre se mostrou uma mulher confiante e tentou passar a mensagem que o mais importante era sentir-se bem e saudável. Por isso, depois de vencer a luta contra o cancro da mama, há quase quatro anos, mudou o seu estilo de vida, adotando novos hábitos.