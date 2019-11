Sofia Ribeiro: Os segredos da dieta rigorosa A atriz, que atualmente pesa 61 quilos, reduziu “muito” o consumo de carne e peixe.

Nos últimos anos, principalmente depois de ter vencido a luta contra o cancro da mama, Sofia Ribeiro mudou radicalmente a sua alimentação. A atriz de 35 anos reduziu "muito" o consumo de carne e peixe, por exemplo.

"Como quando me apetece, mas a verdade é que cada vez me apetece menos! Por todas as razões e mais algumas. A maior delas é que me sinto efetivamente melhor quando não como proteína animal", contou Sofia Ribeiro no Instagram.



Exercício físico

A par da dieta equilibrada, o rosto da TVI também tem feito exercício físico regularmente, o que faz com que se tenha voltado a sentir confiante com o que vê ao espelho. E a recuperação da sua forma também tem suscitado curiosidade entre os seguidores. "Peso 61, 62 quilos. Mas não percebo qual é a questão sobre o peso. O que interessa não é o peso em si, mas sim a qualidade do peso", esclareceu.

