Sofia Ribeiro passa Natal no Brasil longe da família

01:30

Rute Lourenço

Sofia Ribeiro, 36 anos, escolheu um dos seus destinos de eleição, Rio de Janeiro, no Brasil, para passar o Natal que se avizinha. Na sua conta de Instagram, a atriz já começou a publicar fotografias dos dias de descanso, nomeadamente de biquíni, a aproveitar o calor que se faz sentir naquele país. Apesar de não ter embarcado nesta viagem sozinha, Sofia ainda não revelou a identidade da companhia que levou para as férias.









Em Portugal ficou a mãe de Sofia, Salomé, e as sobrinhas, com quem a atriz costuma passar a época festiva. No entanto, e depois de um ano complicado face à pandemia, desta vez optou por embarcar para uma viagem em que mata saudades dos dias mais quentes de verão.

Desiste de restaurante



2020 vai ficar marcado na vida de Sofia Ribeiro como o ano em que se viu obrigada a desistir de um dos seus maiores sonhos. Face à crise provocada pela Covid-19, a atriz não encontrou outra solução que não a de fechar portas ao restaurante Filosofia, que tinha inaugurado há cerca de um ano, em Lisboa. Um momento doloroso para a atriz que, ao responder às perguntas dos fãs, explicou que ficou muito abalada com o sucedido.



“Sim, o Filosofia encontra-se fechado e, neste momento, sem perspetivas de reabrir. É um tema que já me deixou muito triste e já chorei muito, porque é um projeto e um sonho de vida que saiu do corpo e da alma, não foi só um investimento financeiro, foi um investimento pessoal muito grande e é muito duro”, explicou, acrescentando que o facto de o projeto ser ainda muito jovem dificultou as coisas. “ O nosso balão de oxigénio era muito pequeno, estávamos abertos há um ano.”