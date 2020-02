Sofia Ribeiro perde peso e mostra-se vaidosa das novas curvas

18 fev 2020 • 10:59

Quando a nossa dedicação começa a dar frutos", começa por dizer. " Passo a passo, sem pressas nem pressões, sem obrigações, com o foco certo! Bem estar Vs saúde. Mas a verdade é que sabe bem ver efeitos no corpitxu".



Sofia Ribeiro ainda prometeu aos seguidores uma fotografia do antes e do depois para breve.

Sofia Ribeiro tem adotado um estilo de vida mais saudável desde que venceu o cancro da mama e os resultados estão à vista.A atriz de 35 anos aproveitou uma ida ao ginásio para tirar uma fotografia onde se vê a sua excelente forma física e não se inibiu de se mostrar vaidosa com o que vê ao espelho.