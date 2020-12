Sofia Ribeiro posa em biquíni e faz desabafo sobre o corpo: “Celulite? Temos? Barriguita? Também”

11:12

Sofia Ribeiro tem utilizado as redes sociais para mostrar aos seguidores os registos das férias paradisíacas no Brasil. Contudo, esta terça-feira, a atriz posou em biquíni para a lente da câmara e fez um desabafo sobre o corpo.

"Celulite? Temos! Barriguita? Também! Estrias, cicatrizes e tudo o que é normal ter. A fórmula é como nós nos vemos, não os outros. Como nós nos sentimos!", começou por escrever.

Aos 36 anos, a atriz é dona de uma silhueta invejável, e deixou um aviso para quem não se sente bem com o próprio corpo. "Eu sinto-me bem, livre e feliz. Somos muito mais do que os olhos veem! Esta publicação vai para as muitas miúdas que me escrevem a dizer que gostavam de ter o corpo assim ou assado. Que se sentem mal por isto ou por aquilo. Aceitem-se, miúdas! E sejam felizes na vossa pele. Somos todas únicas e maravilhosas por isso mesmo!", rematou.

De imediato, a caixa de comentários da atriz encheu-se de elogios: "És linda", "Olha eu queria ter esse corpo", "Deusa", "Tu és linda de qualquer jeito" ou "Adoro".