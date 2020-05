Sofia Ribeiro preocupada com a mãe esquece problemas do passado

Os problemas que levaram ao afastamento entre Sofia Ribeiro e a mãe, Salomé, ficaram no passado e, agora, a atriz mostra-se o principal pilar na vida da progenitora.Assume as despesas com a sua casa e garante todos os cuidados médicos à mãe, de quem se mostra mais próxima. Um desafio para Sofia, que assume sem medos as rédeas da família., diz uma fonte, acrescentando que, apesar de não serem diários, os momentos de convívio entre as duas passaram a fazer parte da vida de ambas.Sofia Ribeiro fez questão de mostrar a cumplicidade com Salomé no último Dia da Mãe, em que as duas almoçaram juntas na casa da atriz. Um momento entre mãe e filha que a estrela registou para mais tarde recordar.