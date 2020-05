Sofia Ribeiro quebra o silêncio sobre a separação: "Foi um processo bastante difícil"

Sofia Ribeiro abriu o coração para falar sobre a separação de João Almeida Henriques, que decorreu enquanto estava em isolamento, depois de ter regressado do Brasil, o tornou tudo ainda mais complicado.", confessou, em entrevista a Fátima Lopes.Agora, dois meses depois, já se sente melhor..""Se calhar até foi melhor ter sido agora. Foi muito importante. Foi interessante porque foi uma viagem para estar comigo, de me avaliar, de avaliar as situações à minha volta, o que correu bem, o que correu mal, o que posso melhorar enquanto pessoa, onde posso evoluir, quais foram as minhas falhas...", continuou.Sofia diz que continua "uma eterna apaixonada" e mantém a esperança de encontrar o homem ideal. "".