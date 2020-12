Sofia Ribeiro recebe visita especial das sobrinhas em direto: “São um amor incondicional”

Sofia Ribeiro recebeu uma visita muito especial no programa de Cristina Ferreira, esta terça-feira. A atriz foi surpreendida em direto pelas sobrinhas, Bianca e Beatriz, e não escondeu a felicidade que sentiu.

"As minhas sobrinhas são das coisas mais bonitas e importantes da minha vida. São um amor incondicional", disse à apresentadora da TVI. Mas os elogios não se ficaram por aqui: "São meninas muito especiais, muito inteligentes, muito independentes e bem comportadas".

A "tia babada" recordou ainda um episódio especial que passou com as crianças, quando viajaram até à Disneyland, em Paris: "Foi das coisas mais bonitas que já lhes consegui proporcionar. Eu tinha esse sonho de ir à Disney e não consegui concretizar e poder levá-las foi…Fiquei em êxtase, foi maravilhoso".

Para a atriz, as sobrinhas são as suas "filhas do coração".