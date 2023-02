Sofia Ribeiro recorda luta contra o cancro

Que esta imagem sirva para te lembrar o quão longe ainda estamos do lugar certo mas que caminhamos para lá… Que sirva de alerta para te informares. Para olhares para ti, para parares e avaliares a tua vida, os teus hábitos, para prestares atenção aos sinais do teu corpo. Que todos os dias sirvam para fazeres os teus exames de rotina em vez de os deixares para amanhã

"

A quem está à espera do resultado dos seus exames com o coração nas mãos, calma! Que seja só um susto mas que sirva para refletires é o que desejo. A quem ainda não começou os tratamentos confia e pensa por favor, vai passar! Para quem está no processo… Força! Não te vás a baixo ou vai mas não te deixes ficar! Acredita, vai sarar!

Alimenta-te bem, dorme o máximo que consigas e agarra-te à vida, aos sonhos e ao que tens de melhor! Faz tudo o que te faça feliz e que te alivie a alma. Rodeia-te de gente leve, que te anima, respeita e mima, os de verdade! Gente que aconteça o que acontecer, não te soltam a mão por