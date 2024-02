Sofia Ribeiro recorda relação abusiva

interpreta Joana, que se vê obrigada a fugir do companheiro violento.

No programa 'Júlia', da SIC, Sofia Ribeiro abordou o tema da violência doméstica, que vai de encontro à personagem a que está neste momento a dar vida na novela da estação de Paço de Arcos, 'Senhora do Mar'. A atrizA atriz, de 39 anos, surpreendeu a convidada de Júlia Pinheiro, Ana Luísa, que foi vítima de violência doméstica no programa 'Júlia', da SIC, juntando-se à conversa.Ao longo da conversa, Sofia Ribeiro revelou que também ela já viveuA atriz acabou mesmo por dar o seu testemunho., começou por dizer a protagonista da novela 'Senhora do Mar'., deu conta ainda a atriz.Sofia Ribeiro recordou que essa ex-relação acabou até por afetar algumas das suas amizades na altura e fez com que esta se quisesse isolar., lembrou ainda a estrela da SIC.