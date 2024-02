Sofia Ribeiro recorda relação abusiva que viveu no passado

Sofia Ribeiro contou vários episódios dessa ex-relação

Foto: Duarte Roriz/Correio da Manhã

01:30

Sofia Ribeiro esteve no programa ‘Júlia’, da SIC e abordou o tema da violência doméstica.Ao longo da conversa, a atriz, de 39 anos, revelou que já viveu "algumas situações bastante difíceis, assustadoras, ao ponto de ter que fazer queixas na polícia, ser perseguida, colocar-me um GPS no telemóvel".A atriz acabou mesmo por dar o seu testemunho. "É muito difícil viver com esse medo. Às tantas as coisas escalam para um nível que nós não sabemos onde é que elas vão acabar e não reconhecemos aquela pessoa por quem nos encantámos inicialmente", disse a protagonista de ‘Senhora do Mar’, da SIC, acrescentando ainda que essa ex-relação acabou até por afetar algumas das suas amizades na altura e fez com que se quisesse isolar.