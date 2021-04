Sofia Ribeiro rendida à beleza da ilha da Madeira

20 abr 2021 • 15:07

. Nas suas redes sociais, a atriz partilhou alguns momentos no "paraíso", como apelidou a ilha, e não esconde que se apaixonou pela beleza da terra natal de Cristiano Ronaldo., escreveu no primeiro dia das férias. Embora não seja a sua primeira vez no arquipélago, Sofia Ribeiro, de 36 anos, garante que esta foi a vez em que esteve "mais feliz na Madeira".A beldade da TVI foi conhecer os encantos da ilha num iate de luxo e as suas curvas destacaram-se. "Madeira, sua linda! Que dias inesquecíveis tenho vivido aqui. Oficialmente apaixonada pela beleza desta ilha, pela comida, pelas pessoas! Pela forma querida como recebem. Obrigada. Acho que vou ficar por cá", escreveu na publicação, que se encheu de elogios por parte dos fãs pela sua beleza.Sofia Ribeiro estreou-se recentemente como apresentadora do ‘Cabelo Pantene’, na TVI, ao lado de Luís Borges, substituindo Ana Sofia Martins. Assim que as gravações do programa acabaram, a estrela de Queluz de Baixo rumou à ilha da Madeira.