Sofia Ribeiro repõe energias no Brasil

11:55

Carolina Cunha

Na impossibilidade de reunir a família na quadra festiva,, de 36 anos, decidiu viajar para aquele que é um dos seus locais de eleição. Búzios, no Brasil, foi o destino escolhido pela atriz da TVI para celebrar o Natal e entrar no novo ano.De sorriso no rosto, Sofia tem desfrutado ao máximo as altas temperaturas que se fazem sentir na região. Durante a estadia, a praia é o seu local de eleição onde aproveita para repor energias e aproveitar as merecidas férias depois de ter terminado as gravações da novela ‘Amar Demais’, trama em que fazia parte do núcleo de protagonistas.Ao longo da aventura em Terras de Vera Cruz, a atriz partilhou várias imagens nas redes sociais com os fãs e seguidores. "Parei para apreciar e agradecer. Divido com vocês o meu sorriso rasgado", pode ler-se numa das legendas das publicações em que se mostra rendida às paisagens naturais características do Brasil.Durante a estadia, a excelente forma física da artista também deu que falar e os fãs não resistiram a elogiar as suas curvas sexy em biquíni. Para manter o físico desejado, durante as férias Sofia também mostrou que cumpre as rotinas de treino estipuladas, que já considera como uma terapia para o seu bem-estar físico e emocional.Por apurar ficou a companhia de Sofia para estes dias. A atriz, que se mantém solteira desde o início de 2020, preferiu não desvendar com quem viajou.