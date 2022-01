Sofia Ribeiro revela desejos após infeção

01:30

Carolina Cunha

Depois de um início de ano conturbado com a infeção da Covid-19, marcado por “altos e baixos”, Sofia Ribeiro, de 37 anos, já recebeu alta médica e mostra-se entusiasmada com o que aí vem. De olhos postos no futuro, a atriz está ansiosa por voltar à representação e confidenciou nas redes sociais que deverá integrar o elenco de uma nova produção da TVI. Além disso, tem o objetivo de voltar a abrir as portas do seu negócio, o restaurante Filosofia, em Lisboa, fechado temporariamente por causa da pandemia. “É uma das coisas que mais ando a trabalhar.”